MŠVVaŠ SR: Zmluva na poradenstvo je rámcová, suma nemusí byť vyčerpaná

Na snímke nápis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. januára (TASR) - Zmluva na poradenské služby pre Operačný program (OP) Výskum a inovácie je rámcovou dohodou, keď je stanovená maximálna suma, ktorá však nemusí byť vyčerpaná. Verejný obstarávateľ totiž nemôže presne vedieť a dopredu zadefinovať, v akom množstve bude služby využívať. Uviedlo to v utorok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v reakcii na kritiku opozičnej poslankyne Veroniky Remišovej (OĽaNO). Tá vyhlásila, že rezort plytvá, lebo tesne pred koncom roku 2017 ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) podpísala zmluvu v hodnote viac ako päť miliónov eur za externé služby, ktoré môžu vykonávať zamestnanci rezortu.Ministerstvo upozorňuje, že v tomto prípade bude čerpanie finančných prostriedkov závisieť od požiadaviek a potrieb riadiaceho a sprostredkovateľského orgánu v súlade s fázami programového cyklu.uviedol komunikačný odbor.MŠVVaŠ ďalej tvrdí, že poradenské služby sa budú vzťahovať na dve programové obdobia, a to 2007 až 2013 a 2014 až 2020.vysvetľuje ministerstvo.Čo sa týka programového obdobia 2014 až 2020, konkrétne pôjde o podporu pri riadení implementácie OP Výskum a inovácie, prípravu a riadenie implementácie vybraných projektov, metodickú podporu pri riadení implementácie a následnej revízii dokumentácie OP, procesné a organizačné zabezpečenie implementácie OP, riadenie auditných zistení, metodiku a kontrolu verejného obstarávania, efektívne budovanie a riadenie ľudských zdrojov, ako aj výkon kontroly delegovaných právomocí.Ministerstvo tiež odkázalo, že v prípade tejto zákazky išlo o dlhodobý proces verejného obstarávania, ktorý začal už 5. decembra 2016, kedy bola zákazka zverejnená vo vestníku. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 7. februára 2017 a proces ich vyhodnocovania bol ukončený 3. augusta 2017. K podpisu zmluvy potom došlo 29. decembra 2017." povedala Remišová.Podľa jej slov, kým vlastným zamestnancom ministerstvo platí od päť do desať eur za hodinu, externým konzultantom bude platiť 95 eur.informovala.