MTV Video Music Awards: Video roka má raper Kendrick Lamar

Los Angeles 28. augusta (TASR) - Americký raper Kendrick Lamar získal v noci nadnes v Los Angeles na udeľovaní MTV Video Music Awards cenu za najlepší videoklip roka. Klip k skladbe Humble, v ktorom Lamar ironizuje slávu a bohatstvo a vystupuje v ňom v mnohých podobách - od pápeža až po Ježiša pri "poslednej večeri" - zvíťazil aj v kategóriách hip-hopové video, vizuálne efekty, réžia, výprava a technická realizácia.V boji o titul najlepší umelec roka však 30-ročnému Lamarovi cenu vyfúkol britský spevák, skladateľ a hudobník Ed Sheeran so skladbou Shape of You.Najlepším nováčikom sa stal americký r&b spevák Khalid Robinson, vystupujúci ako Khalid.Speváčka Pink získala cenu Michael Jackson Vanguard Award za svoju kariéru trvajúcu už 15 rokov.Po prvýkrát bola udelená cena v kategórii nazvanej "Najlepší boj proti systému". Hudobná televízia MTV ju prisúdila všetkým šiestim nominovaným, medzi ktorými boli aj somálsky umelec K'Naan a americký spevák John Legend, za to, že upozornili na situáciu prisťahovalcov v USA.Mnohé hviezdy využili trojhodinovú šou na politické vyhlásenia. Moderátorka Katy Perryová hneď na začiatku kritizovala amerického prezidenta Donalda Trumpa a spýtala sa publika, ako ho ľudia "spracovávajú".O nulovej tolerancii voči nenávisti a diskriminácii hovorila Paris Jacksonová, dcéra zosnulej popovej hviezdy Michaela Jacksona, na javisku predtým, než odovzdala cenu za najlepšie popové video americkej kapele Fith Harmony.Americký hudobník Jack Antonoff označil za "odporné" Trumpovo rozhodnutie, že transrodové osoby nemôžu slúžiť v armáde.