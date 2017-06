Mucha sa vracia do Poľska, podpísal kontrakt s Termalica Niecieca

Slovenský futbalový brankár Ján Mucha, archívne foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Varšava 29. júna (TASR) - Slovenský futbalový brankár Ján Mucha sa vracia do poľskej Ekstraklasy. Podpísal dvojročný kontrakt s Bruk-Bet Termalica Nieciecza, čo na svojej oficiálnej stránke vo štvrtok potvrdilo aj vedenie klubu.Tridsaťštyriročný bývalý reprezentant absolvoval v Nieciecze lekárske testy a po spečatil kontrakt. V uplynulej sezóne obliekal dres ŠK Slovan Bratislava, s ním však pred pár dňami rozviazal zmluvu. V drese "belasých" strávil dva ročníky, počas ktorých odchytal dokopy 65 zápasov. Slovanu pomohol v nedávno skončenej sezóne k zisku Slovenského pohára.Najvyššiu poľskú súťaž si vyskúšal v rokoch 2005 - 2010. Do Legie Varšava prišiel z MŠK Žilina. V klube z hlavného mesta odchytal dokopy 119 zápasov a v 60 si udržal čisté konto. S Legiou vyhral poľskú ligu, pohár i Superpohár. V júli 2010 po ňom siahol anglický Everton, kde však nedostával veľa príležitostí a tak v sezóne 2013/14 zamieril do ruskej Samary. Následne hosťoval v Arsenale Tula a od roku 2015 bol hráč Slovana. V slovenskom drese odohral 46 duelov.