Mugerli triumfoval v 3. etape Okolo Slovenska, na čele Tratnik

Ilustračná snímka Foto: Slovaciká|šport cyklistika TdF šesťnásta etapa Tour de France CHE Oberhofen Foto: Slovaciká|šport cyklistika TdF šesťnásta etapa Tour de France CHE Oberhofen

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 10. júna (TASR) - Víťazom 3. etapy 61. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa stal Slovinec Matej Mugerli. Jazdec rakúskej stajne Amplatz-BMC sa presadil po samostatnom úniku a tesný náskok pred hlavným poľom si udržal až do cieľa 222,1 km dlhej trate, ktoré viedla z Nitry do Trnavy. Na čele celkového poradia sa udržal doterajší líder Slovinec Jan Tratnik z CCC Sprandi Polkowice.Organizátori si pre pelotón pripravili na sobotu zvlnenú etapu so štyrmi vrchárskymi prémiám, no na trati bolo mnoho ďalších kratších stúpaní hlavne v oblasti Kopaníc v okolí Myjavy. Trasa tak od úvodu lákala k únikom a o tie sa pokúšalo viacero jazdcov. Pelotón však zo začiatku nikomu nedovolil odísť a aj na prvej horskej prémii bolo ešte všetko pokope. Úspešný únik prišiel až po tom a dostalo do neho asi desať jazdcov. Z vedúcej skupiny sa neskôr odtrhol Slovinec Matej Mugerli, ktorý vyhral tri ďalšie vrchárske prémie a 30 km pred cieľom mal asi trojminútový náskok na pelotón. Mugerli nakoniec doviedol svoj smelý únik do víťazného konca, keď si pred pelotónom udržal tesný náskok.