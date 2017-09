Muguruzová premiérovo svetovou jednotkou, ako je na tom Cibulková?

Španielska tenistka Garbine Muguruzová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rebríček WTA k 11. septembra:



1. (3.) Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.) 6030 b., 2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 5965, 3. (4.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 5640, 4. (1.) Karolína Plíšková (ČR) 5520, 5. (9.) Venus Williamsová (USA) 4756, 6. (5.) Caroline Wozniacka (Dán.) 4640, 7. (7.) Johanna Kontová (V.Brit.) 4520, 8. (8.) Svetlana Kuznecová (Rus.) 4410, 9. (10.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 3770, 10. (12.) Jelena Ostapenková (Lot.) 3502, ..., 27. (32.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 1707, 94. (87.) Jana ČEPELOVÁ 658, 131. (135.) Viktória KUŽMOVÁ 461, 164. (175.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ 331, 196. (188.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (všetky SR) 279

New York 11. septembra (TASR) - Novou líderkou rebríčka WTA sa stala španielska tenistka Garbine Muguruzová-Blancová. Wimbledonská šampiónka prvýkrát v kariére získala post svetovej jednotky, na čelo poskočila z tretej priečky napriek tomu, že na uplynulom grandslamovom turnaji US Open vypadla už v 3. kole.Muguruzová sa stala 24. svetovou jednotkou v histórii, na konte má 6030 bodov, o 65 viac ako druhá Rumunka Simona Halepová. Na treťom mieste figuruje Ukrajinka Jelina Svitolinová, doterajšia líderka renkingu Karolína Plíšková spadla na štvrtú pozíciu.Slovenská jednotka Dominika Cibulková si oproti predošlému vydaniu rebríčka polepšila svoje postavenie o jednu pozíciu, najnovšie jej patrí deviata priečka so ziskom 3770 bodov. Magdaléna Rybáriková poskočila z 32. priečky na 27., v prvej stovke je zo Sloveniek ešte Jana Čepelová, v rebríčku jej patrí 94. miesto.