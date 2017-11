Mun Če-in: Južná Kórea nikdy neuzná KĽDR za jadrový štát

Na archívnej snímke juhokórejský prezident Mun Če-in. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 1. novembra (TASR) - Južná Kórea nikdy neuzná alebo nebude tolerovať Severnú Kóreu ako jadrový štát, pričom Soul nikdy nebude vlastniť jadrové zbrane. Vyhlásil to v stredu juhokórejský prezident Mun Če-in, ktorého cituje agentúra Reuters. Čína popritom vyhlásila, že bude spolupracovať so Soulom na jadrovom odzbrojení Kórejského polostrova.Mun zdôraznil, že bez súhlasu Soulu sa na Kórejskom polostrove nemôže uskutočniť žiadna vojenská operácia. Čínsky rezort diplomacie uviedol, že Peking a Soul budú naďalej využívať diplomatické cesty na riešenie situácie na polostrove.Munove poznámky a stanovisko Číny prišli deň po stretnutí juhokórejských a čínskych predstaviteľov na šesťstranových jadrových rozhovoroch v Pekingu.Južná Kórea a Čína sa na nich dohodli na spoločnom riešení jadrového vyzbrojovania Severnej Kórey a rozmiestnenia amerického protiraketového systému THAAD na juhokórejskom území.Severokórejské štátne médiá tento posun v juhokórejsko-čínskych vzťahoch bezprostredne nekomentovali. KĽDR naposledy uskutočnila jadrovú skúšku v septembri, keď odpálila svoju prvú vodíkovú bombu.Šéfka juhokórejskej diplomacie Kang Kjung-wha začiatkom tohto týždňa vyhlásila, že Južná Kórea napriek rozmiestneniu batérie THAAD nemá záujem o pripojenie sa k americkému protiraketovému systému v regióne a nepovolí už na svojom území ďalšie batérie. Dodala, že Južná Kórea nevstúpi ani do žiadnej trilaterálnej vojenskej aliancie so Spojenými štátmi a Japonskom.