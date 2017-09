Mun Če-in vyzval OSN na väčšiu účasť pri riešení krízy ohľadom KĽDR

Na snímke vľavo juhokórejský prezident Mun Če-in a prezident USA Donald Trump, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 21. septembra (TASR) - Juhokórejský prezident Mun Če-in vyzval dnes Organizáciu Spojených národov, aby hrala väčšiu úlohu pri mierovom riešení severokórejskej jadrovej krízy. Označil ju za najnaliehavejšiu výzvu, ktorej čelí svetová organizácia, informovala agentúra Jonhap.Mun vo svojom prvom prejave na pôde Valného zhromaždenia OSN vyjadril podporu pre tvrdšie sankcie v reakcii na nedávne testy severokórejských jadrových zbraní. Vyzval Pchjongjang, aby sa ich vzdal a pristúpil na dialóg.Mun Če-in uviedol, že Severná Kórea "musí okamžite prestať s nebezpečnými rozhodnutiami, ktoré by mohli viesť k jej vlastnej izolácii a kolapsu, a mala by si vybrať cestu dialógu". Zdôraznil pritom potrebu multilaterálneho dialógu so Severnou Kóreou, aby sa zachoval mier.uviedol juhokórejský prezident a vyjadril nádej, že súčasné napätie sa podarí udržať pod kontrolou.zdôraznil Mun Če-in.Jeho prejav nasledoval dva dni po tom, ako sa americký prezident Donald Trump na tej istej pôde vyhrážal "úplným zničením" Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), ak napadne Spojené štáty alebo ich spojencov.Trump dnes novinárom popri Valnom zhromaždení OSN povedal, že uvalí na Severnú Kóreu viac sankcií, ale neuviedol k tomu žiadne podrobnosti, píše agentúra DPA.