Munich Re dosiahla vlani čistý zisk 2,6 miliardy eur

Mníchov 7. februára (TASR) - Munich Re, najväčšia svetová zaisťovňa poisťovní, dosiahla vlani zisk 2,6 miliardy eur. Výsledok bol medziročne horší o takmer 500 miliónov eur.Vedenie odôvodnilo pokles zisku vysokou výplatou náhrady škôd, ktoré spôsobili v USA hurikán Matthew a na Novom Zélande zemetrasenie koncom roka. Zaisťovňa musela pomôcť aj svojej dcére, poisťovni Ergo v Düsseldorfe. Reštrukturalizáciou sa dostala do celkovej straty 40 miliónov eur. Jej záverečný výsledok sa medziročne zhoršil takmer o 100 %.Šéf poisťovne Markus Riess však v druhom roku pôsobenia v poisťovni pokračoval v zmenách, ktorými ju pripravuje na digitalizáciu. Znižoval počet pracovných miest a klasické životné poistenie vyčlenil do samostatnej jednotky. Náklady na prestavbu majú dosiahnuť jednu miliardu eur. Investície by sa mali začať v prvej polovici nasledujúceho desaťročia.Vedenie dnes v Mníchove informovalo, že kapitálové investície zaisťovne dosiahli 7,6 miliardy eur a medziročne vzrástli o 1 %. Dividendy mali vzrásť z minuloročných 8,25 na 8,60 eura v tomto roku.