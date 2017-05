Muž a žena, ktorí schudli spolu temer 270 kilogramov, budú manželia

Na archívnej snímke Ronnie Brower s priateľkou Andreou Masellaovou. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

New York 12. mája (TASR) - Dvojica z amerického štátu New York uzavrie v sobotu manželstvo - bude vyvrcholením ich vzťahu, ktorý sa začal v posilňovni, kde sa obaja snažili zbaviť nadmernej obezity a spoločne schudli takmer 270 kilogramov.Ronnie Brower (32) vážil 306 kilogramov a pred štyrmi rokmi mohol sotva vyjsť z domu svojich rodičov. Bol závislý od liekov, alkoholu a jedla. V tom období zjedol naraz dve veľké pizze alebo desať dvojitých cheeseburgerov. Keď lekár povedal, že do dvoch rokov zomrie, Brower sa rozhodol, že sa dostane do formy.S pomocou osobného trénera Nicka Murphyho dodržiaval Brower nízkouhľohydrátovú diétu, prestal piť alkohol a užívať lieky a cvičil. Za dva roky schudol 208 kilogramov.Andrea Masellová (24) chodievala do posilňovne, kde schudla takmer polovicu zo 113 kilogramov, a práve v priebehu tejto svojej misie sa spoznala s Browerom.Dvojica vstúpi do manželstva v sobotu v rodnom meste Syracuse v štáte New York a ženíchovým svedkom bude tréner Murphy.