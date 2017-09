Muž, ktorý bol pri prípravách parížskych útokov, stále uniká polícii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 19. septembra (TASR) - Francúzska polícia naďalej pátra po mužovi, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri príprave teroristických útokov z 13. novembra 2015 v Paríži a na jeho predmestí Saint-Denis.Informoval o tom dnes spravodajský server France Info s tým, že vyšetrovatelia nepoznajú mužovo pravé meno, ale majú k dispozícii pomerne detailný popis jeho výzoru.France Info dodáva, že v policajných spisoch sa muž spomína s vymysleným menom Abou Walid.Tento políciou stále hľadaný muž v auguste 2015 dopravil zo Sýrie do Európy koordinátora útokov v Paríži, Abdelhamida Abaaouda.Neznámy muž sa okrem toho podieľal na prípravách neúspešného útoku v rýchliku Thalys, ktorý sa odohral niekoľko týždňov pred atentátmi v Paríži. Jeho páchateľa, Ayouba el-Khazzaniho, dopravili v inkriminovaný deň do blízkosti železničnej stanice Bruxelles-Midi k vlaku smerujúcemu do Paríža. Útočník marockého pôvodu vtedy vo vlaku spustil streľbu, čím spôsobil zranenia dvom ľuďom. Následne ho spacifikovali dvaja americkí vojaci, ktorí boli vo vlaku.Jedinými údajmi o tomto mužovi, ktoré polícia má, je opis jeho osoby. Muž má 24-25 rokov. Mohol by byť tureckého pôvodu, hovorí údajne po francúzsky, flámsky alebo po nemecky. Francúzska polícia ho považuje za nebezpečnú osobu. Abou Walid "by mohol chcieť preliať krv, s jeho neutralizáciou netreba čakať," uviedol vyšetrujúci sudca ešte v decembri roku 2016.Hlavné mesto Francúzska Paríž zažilo 13. novembra 2015 sériu teroristických útokov, ktoré sa stali v čase od 21.00 h do 01.00 h nasledujúceho dňa. Išlo o šesť útokov strelnými zbraňami a tri samovražedné bombové atentáty, ktoré sa odohrali v koncertnej sieni Bataclan, na terasách reštaurácií a barov v 1., 10. a 11. parížskom obvode a v blízkosti národného futbalového štadióna na predmestí Saint-Denis.K útokom, ktoré si vyžiadali 130 mŕtvych a ďalších 350 zranených, sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Podľa nej išlo o odvetu za politiku Francúzska na Blízkom východe a jeho vojenskú angažovanosť v Iraku a Sýrii, ako aj za urážky proroka Mohameda.