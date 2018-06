Muž, ktorý v Nemecku zastrelil vlastného syna, dostal doživotie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rottweil 26. júna (TASR) - Na doživotie odsúdili v utorok v Nemecku muža, ktorý vlani v septembri zavraždil troch ľudí vrátane svojho šesťročného syna, informuje agentúra DPA.Súd v meste Rottweil v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko poukázal na osobitnú krutosť 41-ročného páchateľa chorvátskeho pôvodu. Ten sa po dlhšom mlčaní priznal k zastreleniu svojho syna, ktorý práve v ten deň nastúpil do školy, ako aj nového snúbenca svojej bývalej partnerky a jeho sesternice.K zločinom došlo v mestečku Villingendorff 14. septembra 2017 počas rodinnej oslavy, na ktorú páchateľ vtrhol s nabitou zbraňou v ruke.Matku chlapca a svoju expartnerku nechal nažive a umožnil jej ujsť k susedom. Po streľbe z miesta odišiel, polícia ho však po piatich dňoch zadržala. Súd vyjadril presvedčenie, že ženu ušetril iba z toho dôvodu, aby po celý zvyšok života trpela v dôsledku straty najbližších. Žena je aj v súčasnosti odkázaná na odbornú pomoc, píše denník Bild.Muž sa podľa súdu vyhrážal zabitím spoločných detí už aj svojej prvej partnerke, pričom svoje hrozby naplnil vo svojom druhom stroskotanom vzťahu. Vo svojom priznaní uviedol, že počas vraždenia konalProkuratúra odmietla jeho tvrdenia, že na oslavu prišiel len kvôli tomu, že sa chcel rozprávať s matkou chlapca - keďže so sebou priniesol nabitú zbraň.Odsúdený bude prepustený z väzenia iba vo výnimočnom prípade, akým by mohol byť extrémne vysoký vek či vážna choroba, uviedol súd.