Muž, ktorý v Paríži útočil na vojaka, je vo vyšetrovacej väzba

Paríž 19. septembra (TASR) - Vyšetrovacia väzba bola uvalená na 39-ročného muža, ktorý sa v piatok pokúsil zaútočiť nožom na vojaka hliadkujúceho na stanici metra v Paríži. Zároveň sa začalo vyšetrovanie pre pokus o vraždu so zámerom spáchania teroristického činu, informovala v pondelok večer agentúra DPA s odvolaním sa na justičné zdroje.K incidentu došlo na stanici Chatelet v centre francúzskej metropoly. Útočníka rýchlo premohli a nikto neutrpel zranenia.Muž sa pokúsil zaútočiť na príslušníka protiteroristickej jednotky francúzskych ozbrojených síl. Tie hliadkujú v rámci operácie Sentinelle v uliciach miest a na rušných verejných priestranstvách vo Francúzsku už dva a pol roka v súvislosti so sériou teroristických útokov, ktoré si od januára 2015 vyžiadali 240 mŕtvych.Útočník podľa francúzskych médií v policajnej väzbe pripustil, že chcel napadnúť vojaka. Z doterajšieho vyšetrovania nevyplýva, že by patril k nejakej teroristickej sieti.Francúzska vláda minulý štvrtok potvrdila, že operácia Sentinelle, na ktorej sa podieľa 7000-10.000 vojakov, bude pokračovať. Armádni príslušníci však podľa nej budú nasadzovaní "flexibilnejšie".Vojaci a policajti sa vo Francúzsku opakovane stali terčom islamisticky motivovaných útokov. V auguste 36-ročný Alžírčan na parížskom predmestí vrazil s vozidlom do skupiny vojakov, z ktorých šiesti utrpeli zranenia.