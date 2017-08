Muž, ktorý vrazil autom do terasy pizzerie, bol obvinený z vraždy

Na snímke policajné auto blokuje cestu, ktorá vedie do francúzskej obce Sept-Sorts ležiacej v departmente Seine-et-Marne približne 55 kilometrov východne od Paríža, v pondelok večer 14. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 17. augusta (TASR) - Francúzske úrady v stredu predbežne obvinili z vraždy muža, ktorý v pondelok večer autom zámerne vrazil do terasy pizzerie vo francúzskej obci Sept-Sorts a spôsobil tým smrť 13-ročného dievčaťa. Ďalších 13 ľudí utrpelo pri tomto incidente zranenia. Informovala o tom agentúra AP.Obvinenie prišlo po tom, čo z psychiatrickej expertízy vyplynulo, že 32-ročný podozrivý, ktorého meno úrady neuviedli, spáchal svoj skutok v príčetnom stave a preto môže byť za svoje konanie trestne zodpovedný, uvádza sa vo vyhlásení prokuratúry v meste Meaux.Prežítajte si: Podozrivý z vrazenia autom do pizzerie vypovedá protirečivo Prokurátor Éric de Valroger spresnil, že muž čelí obvineniu z vraždy za priťažujúcich okolností, pokusu o vraždu za priťažujúcich okolností a z vedenia motorového vozidla pod vplyvom omamných látok.Zopakoval tiež, že mužove výpovede sú stále "nekoherentné" a stále nie je jasné, prečo autom zišiel z cesty a vrazil do reštaurácie, kde sa v tom čase - na terase i vnútri - nachádzalo spolu zhruba 30 ľudí. Teroristický čin však prokuratúra vylúčila.De Valroger na tlačovej konferencii v utorok zverejnil výsledky laboratórnych testov, ktoré svedčia o tom, že podozrivý pred svojím činom konzumoval návykové látky, ale nie alkohol. Užil aj väčšie množstvo liekov proti bolesti.Muž vyšetrovateľom povedal, že deň pred útokom - uplynulú nedeľu - chcel spáchať samovraždu, pričom užil veľa liekov. Podľa prokurátora sa v pondelok opäť rozhodol pokúsiť si vziať život, ale "iným spôsobom". Počas výsluchu vyhlásil, že takto "by sa mohol dostať do bezpečia vo väzení".