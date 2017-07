Muž,ktorý zabil Češku v Hurgade, bol podľa vyšetrovateľov stúpencom IS

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káhira 30. júla (TASR) - Egypťan, ktorý v polovici mesiaca nožom zaútočil v egyptskom letovisku Hurgada na skupinu zahraničných turistiek, bol stúpencom džihádistickej skupiny Islamský štát (IS). Uviedla to dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na výsledky vyšetrovania miestnej polície.Muž zabil tri ženy vrátane českej turistky. Podľa bezpečnostných zložiek sa útočník snažil vstúpiť do radov IS a s radikálmi bol v kontakte prostredníctvom internetu. České ministerstvo zahraničných vecí však túto informáciu bezprostredne nepotvrdilo a označilo ju za špekulatívnu.Pri útoku zomreli i dve Nemky, zranenia utrpeli tri ďalšie osoby. Muž začal svoje besnenie na pláži hotela Zahabia, kde ubodal dve nemecké turistky, následne sa premiestnil do susedného hotela Sunny Days, kde poranil ďalšie turistky vrátane Češky. Tá zraneniam podľahla tento týždeň vo štvrtok.Egypťana po čine zadržal hotelový personál a bol vydaný polícii. Muž čelí obvineniam z terorizmu. Úrady sa však doteraz k motívu jeho konania oficiálne nevyjadrili a k zodpovednosti za útok sa dosiaľ neprihlásila žiadna skupina. Muž na sociálnej sieti Facebook prezentoval džihádistické materiály.Išlo o prvý závažný útok na cudzích dovolenkárov od podobného incidentu, ktorý sa odohral v rovnakom letovisku pred vyše rokom. Incident prišiel v čase, keď sa Egypt usiluje obnoviť svoj cestovný ruch, ktorý výrazne poškodila nestabilná bezpečnostná situácia a politické prevraty v krajine.Vláda egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího bojuje proti islamskému povstaniu, ktoré si na severnom Sinaji vyžiadalo životy stoviek vojakov a policajtov. Útoky islamistov sa však začínajú objavovať i v iných častiach krajiny.