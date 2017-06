Muž, ktorý zavraždil dve prostitútky, sa k zločinom priznal

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Norimberg 12. júna (TASR) - Dvadsaťjedenročný Felix R. sa počas víkendového výsluchu priznal, že zavraždil obe prostitútky, ktorých mŕtve telá sa našli v bytoch v Norimbergu v dňoch 24. mája a 5. júna. Dvadsaťdvaročnú Rumunku a 44-ročnú Číňanku páchateľ uškrtil po tom, ako sa s nimi údajne dostal do konfliktu pre výšku odmeny,.Muž, ktorého telefónne číslo sa našlo v mobile druhej z obetí, po zadržaní najskôr potvrdil iba to, že sa s oboma ženami poznal. Neskôr sa však priznal aj k ich zavraždeniu, pričom podľa informácií zverejnených na dnešnej tlačovej konferencii polície v Norimbergu opísal detaily, ktoré mohol poznať iba páchateľ.Informovali o tom Bavorský rozhlas (BR) a internetové vydanie denníka Bild.Motív činu Felixa R. bude ešte predmetom vyšetrovania. K objasneniu by mohli pomôcť výpovede svedkov a svedkýň, ako aj analýza elektronických prístrojov zhabaných pri domovej prehliadke u medzičasom obvineného muža, na ktorého uvalili vyšetrovaciu väzbu.Nemeckí kriminalisti chceli za každú cenu predísť ďalšej vražde prostitútky, a preto na tento prípad nasadili mimoriadne úspešný tím vyšetrovateľov.Navyše policajti v piatok rozdávali nielen v Norimbergu, ale aj vo Fürthe a Erlangene letáky a plagáty v piatich jazykoch - nemeckom, anglickom, rumunskom, bulharskom a maďarskom -, a to práve vykonávateľkám najstaršieho remesla na planéte.Bavorský Krajinský kriminálny úrad vypísal za informácie, ktoré by viedli k dolapeniu vraha, odmenu vo výške 5000 eur.