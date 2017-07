Muž narazil autom do chodcov na východe Číny, štyria zomreli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 8. júla (TASR) - Štyria ľudia zahynuli a ďalších deväť osôb utrpelo zranenia pri incidente, ku ktorému došlo v piatok na východe Číny, keď muž osobným autom narazil do skupiny chodcov. Informovala o tom dnes agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.Podľa miestnej polície sa incident odohral v piatok o 20.27 h miestneho času (14.27 h SELČ) v meste Ťing-ťiang v provincii Ťiang-su. Vodič po náraze do chodcov nezastavil a snažil sa z miesta činu uniknúť. Po útoku bolo do nemocnice prevezených 13 ľudí, z ktorých štyria svojim zraneniam podľahli. Stav ostatných zranených je stabilizovaný.Polícia podozrivého napokon dostihla a zadržala v niekoľko kilometrov vzdialenom meste Tchaj-sing. Pri zatýkaní sa pokúsil spáchať samovraždu požitím jedu a musel byť prevezený do nemocnice.