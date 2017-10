Muž podozrivý z vydierania obchodných reťazcov v Nemecku sa priznal

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Konstanz 1. októbra (TASR) - Zadržaný muž, podozrivý z vydierania obchodných reťazcov, sa priznal k tomu, že otrávil niekoľko pohárov detskej výživy. Zároveň však trval na tom, že žiadne ďalšie výrobky neotrávil, informovala dnes večer polícia a prokuratúra v nemeckom meste Konstanz.Nemecká polícia v piatok zadržala a vypočula 53-ročného muža, ktorý je dôvodne podozrivý, že do regálov predajní vo Friedrichshafene umiestnil päť pohárov detskej výživy otrávených etylénglykolom. Vyhrážal sa aj kontamináciou ďalších výrobkov, ak nedostane výkupné.Prokuratúra v Ravensburgu v sobotu na podozrivého vydala zatykač. Muž je obvinený z lúpežného vydierania, za ktoré mu hrozí od päť do 15 rokov väzenia. Môže byť obvinený aj z pokusu o zabitie, že čo by mu hrozilo doživotné väzenie.Podozrivý občan Nemecka bol zadržaný v mestečku Ofterdingen neďaleko Tübingenu v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. V jeho byte sa našla nádoba s asi 250 mililitrami etylénglykolu, pričom vyšetrovatelia predpokladajú, že ním chcel kontaminovať ďalšie potraviny.Podľa policajného viceprezidenta Uweho Stürmera je podozrivý excentrický samotár trpiaci psychickými problémami; ďalšie podrobnosti však odmietol uviesť s odvolaním sa na právo na ochranu osobnosti.