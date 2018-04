Muž sa pokúsil zabiť v Bratislave bezdomovca, polícia prípad vyšetruje

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. apríla (TASR) - V stredu (18.4.) v noci na Ivanskej ceste v Bratislave 26-ročný Kežmarčan napadol muža bez domova z Nových Zámkov. O pár hodín sa na miesto činu vrátil a privolal k ťažko zranenému mužovi záchranárov, ktorí ho previezli do jednej z bratislavských nemocníc.Obvinený podľa informácií polície 43-ročného muža napadol po predchádzajúcej slovnej komunikácii.priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Lucia Mihalíková.Bratislavskí krajskí policajti čin vyšetrujú ako obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu. Až do rozhodnutia súdu o vzatí do väzby bude obvinený Matúš L. v cele predbežného zadržania. Za jeho čin mu hrozí 15- až 20-ročný pobyt vo väzení.