Muž sa pred súdom priznal k znásilneniu troch nevlastných dcér

Bratislava 18. mája (TASR) – Okresný súd v Trnave odsúdil na 13-ročné väzenie muža zo západného Slovenska, ktorý roky znásilňoval tri nevlastné maloleté dcéry. Pred súdom síce vyhlásil, že je vinný, s výškou trestu však zrejme spokojný nie je, proti rozsudku sa odvolal. V hlavnej spravodajskej relácii o tom informovala TV Markíza.Dve z troch maloletých sestier zneužíval druh ich matky podľa obžaloby sedem rokov. Najmladšiu mal dokonca biť. Žena sa to dozvedela až po rozchode. Pre ochranu obetí televízia neuviedla mená ani miesto.uviedla v reportáži hovorkyňa Krajského súdu v Trnave Jana Kondákorová.Prokurátor podal podľa Mojmíra Hunu z Krajskej prokuratúry v Trnave obžalobu v predmetnej veci 26. apríla 2018, a to pre trestné činy znásilnenia, sexuálneho násilia a sexuálneho zneužívania. Prípad policajti uzavreli po piatich mesiacoch. Sudca rozhodol rýchlo. Stačilo jedno pojednávanie, obžalovanému nič nedokazovali, lebo vyhlásil, že je vinný. Rozhodovalo sa o výške trestu, ten mohol byť maximálne 15 rokov.Súd posiela muža do väzenia s minimálnym stupňom stráženia. Rozsudok nie je právoplatný. Muž podľa televízie zrejme počítal s tým, že keď sa prizná, dostane nižší trest. Preto sa odvolal. Prokurátor si nechal čas na rozmyslenie. Rozhodovať bude krajský súd.