Muž uviazol v bankomate, ľuďom vysúval lístky s prosbou o pomoc

Ilustračné foto Foto: TASR Ilustračné foto Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Corpus Christi 13. júla (TASR) - Muž z Texasu sa ocitol uväznený vo vnútri bankomatu a na svoju nezávideniahodnú situáciu sa pokúšal upozorniť lístkami, ktoré zákazníkom vystrkoval cez priezor na vydávanie potvrdeniek.Tento nemenovaný technický pracovník v bankomate uviazol v stredu, keď vymieňal zámku na miestnosti vedúcej do zadnej časti bankomatu Bank of America, uviedla miestna polícia, ktorú dnes citovala agentúra AP.Muž sa nevedel dostať z daného priestoru von, pretože nemal so sebou otváraciu kartu ani mobil, ktorým by mohol upovedomiť zamestnancov banky. Rozhodol sa preto vysúvať z bankomatu lístky s písanými prosbami o pomoc."Prosím, pomôžte mi. Som tu uväznený a nemám so sebou telefón. Prosím, skontaktuje môjho šéfa," uvádza sa na jednom z papierikov. Zákazníci vyberajúci si peniaze to najskôr považovali za žart, jeden však privolal políciu.Muži zákona zistili, že zvnútra bankomatu sa ozýva mdlý hlas, vykopli dvere priľahlej miestnosti a muža vyslobodili. "Všetci sú v poriadku, ale niečo podobné som ešte nevidel," uviedol predstaviteľ tamojšej polície.