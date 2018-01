Muž vrazil v Rusku s vojenským vozidlom do supermarketu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 10. januára (TASR) - Neznámy muž vrazil v stredu obrneným transportérom do supermarketu v Murmanskej oblasti v Severozápadnom federálnom okruhu Ruska. Informovala o tom agentúra DPA, podľa ktorej zistení bol motívom jeho činu pokus o krádež fľaše vína.Krátko po náraze si jeden zo zamestnancov obchodu všimol, že útočník sa pokúša ukradnúť fľašu, muža následne chytili, povedal v telefonickom rozhovore predavač zo supermarketu v meste Apatity.Incident sa stal v skorých ranných hodinách, keď je predaj alkoholu zakázaný, uviedlo miestne periodikum HibInform.Podľa výpovede predavača pre DPA sa muž na prvý pohľad nezdal byť pod vplyvom alkoholu. Regionálna tlačová agentúra FlashNord informovala, že muž mal problém s riadením vozidla a pred nárazom do výkladu supermarketu vrazil do iného auta.Muž ukradol vozidlo z neďalekej vojenskej základne štátnych polovojenských zložiek.Obchod by mali uviesť do prevádzky po oprave zničenej fasády ešte v stredu.Regionálna polícia sa k zmienenému incidentu bezprostredne nevyjadrila.