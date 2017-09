Muž z Komárna sa vyhrážal svojmu bratovi, vytiahol naňho mačetu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Komárno 19. septembra (TASR) - Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície z Komárna obvinila zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania a porušovania domovej slobody 25-ročného muža. Obvinený mal v nedeľu 17. septembra približne o štvrtej hodine ráno poškodiť a následne vytlačiť vchodové dvere na rodinnom dome a vojsť dnu.Muž maskovaný kuklou a s mačetou v ruke rozbil v obývacej miestnosti dva televízory, elektrické ističe a odtrhol rozvodovú skrinku od elektriny, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová. Vzápätí so slovami "zabijem ťa" mačetou zaútočil na 28-ročného Attilu. Ten počas bránenia sa strhol útočníkovi z hlavy kuklu a spoznal v ňom svojho mladšieho brata, ktorý odhodil mačetu a z miesta ušiel. Po oznámení prípadu policajti podozrivého Dávida zadržali.Po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov bol Dávid umiestnený do cely policajného zaistenia a bol spracovaný podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. Sudca návrhu vyhovel a obvinený bude stíhaný väzobne. V zmysle zákona mu hrozí trest odňatia slobody na päť až 12 rokov. Poškodený Attila utrpel počas útoku viaceré zranenia. Škoda vzniknutá na majetku doposiaľ nebola vyčíslená.