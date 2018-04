Muž z okresu Zlaté Moravce sa vyhrážal svojim príbuzným zabitím

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zlaté Moravce 18. apríla (TASR) - Z prečinu nebezpečného vyhrážania obvinil poverený policajt 48-ročného muža z okresu Zlaté Moravce. Obvinený sa mal v nedeľu 15. apríla vo večerných hodinách vyhrážať zabitím svojim príbuzným. Poškodení z obavy o život a zdravie skutok oznámili na polícii.informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Božena Bruchterová. Zaistené zbrane budú zaslané do kriminalisticko-expertízneho ústavu v Bratislave na skúmanie.V pondelok 16. apríla bolo v rodinnom dome v okrese Zlaté Moravce policajtom dobrovoľne vydaných 469 kusov nábojov rôzneho typu a kalibru. Vyšetrovateľ začal v tejto veci trestné stíhanie pre prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Všetky zaistené náboje budú zaslané na expertízu. Obvinený muž je v cele policajného zaistenia a bol spracovaný podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. V prípade preukázania viny súdom hrozí obvinenému za tento skutok trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.