Muž zastrelil v štáte Mississippi po spore s manželkou 8 ľudí

Brookhaven 29. mája (TASR) - Muž, ktorý sa s odlúčenou manželkou a jej príbuznými pohádal o svoje deti, zastrelil podľa úradov v americkom štáte Mississippi osem ľudí vrátane svojej svokry a policajta pred tým, ako ho v nedeľu zadržali.povedal 35-ročný Willie Corey Godbolt pre noviny The Clarion-Ledger, keď sedel s putami na rukách na okraji cesty.Streľba vypukla v noci na nedeľu v dome príbuzných Godboltovej manželky v obci Bogue Chitto, keď tam prišiel policajt v reakcii na hlásenie o domácom násilí. Neskôr zadržaný muž strieľal aj v ďalších dvoch domoch v neďalekom mestečku Brookhaven, 110 kilometrov južne od štátnej metropoly Jackson.Godbolta hospitalizovali s menej závažným strelným zranením, nie je však jasné, kto ho postrelil.Štátni vyšetrovatelia oznámili, že prokuratúra obviní Godbolta z vraždy, je však priskoro hovoriť o motíve činu. Úrady podrobnosti o jeho vzťahu k obetiam nezverejnili, podľa člena mužovej miestnej cirkvi však všetci zastrelení okrem policajta boli príbuznými Godbolta.Nevlastný otec Godboltovej manželky Vincent Mitchell pre agentúru Associated Press (AP) povedal, že mužova manželka s ich dvoma deťmi bývala u neho v Bogue Chitto asi tri týždne, odkedy ho opustila v dôsledku domáceho násilia." uviedol Mitchell. Najskôr sa podľa neho zdalo, že Godbolt odíde, no následne vytiahol zbraň a začalMitchell spolu s Godboltovou manželkou unikol, o život však prišli traja ďalší ľudia v dome: Mitchellova manželka, ich dcéra a manželkina sestra.Godbolt po úteku zabil podľa úradov ďalších štyroch ľudí v dvoch iných domoch.Sám po priznaní pre The Clarion-Ledger tvrdil, že nechcel, aby ho chytili živého. "Mdodal s tým, že chce dosiahnuť "