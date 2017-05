Muža, ktorý mal na Champs-Élysées zabiť policajta, vyšetrujú

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 20. mája (TASR) - Podozrivého muža, ktorého zatkli v pondelok 15. mája v súvislosti so zabitím policajta na parížskej triede Champs-Élysées len niekoľko dní pred aprílovým prvým kolom francúzskych prezidentských volieb, začali oficiálne vyšetrovať. Informoval o tom dnes zdroj z prostredia vyšetrovania.Muž, ktorého zatkli v pondelok mimo Paríža, je podozrivý zo spolčovania s teroristami a z držby strelnej zbrane v súvislosti s teroristickým činom, dodal zdroj.Pri útoku na policajnú hliadku 21. apríla prišiel o život jeden z mužov zákona Xavier Jugelé a zranenia utrpeli ďalší dvaja jeho kolegovia, ako aj nemecká chodkyňa. Útočníkom bol 39-ročný Karim Cheurfi, ktorý strieľal z kalašnikova a ktorého následne rýchlo zlikvidovali policajti.Prokuratúra informovala, že pri Cheurfiho tele sa našiel kus papiera s odkazom, v ktorom bola vyjadrená podpora extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Ten sa k zodpovednosti za útok neskôr prihlásil.Cheurfi si v minulosti odpykal vo väzení celkovo 13 rokov za trestné činy nesúvisiace s terorizmom, vrátane pokusu o vraždu policajtov z roku 2001.Podozrivý, oficiálne vyšetrovaný od dnešného dňa, nebol protiteroristickým službám známy, ale jeho DNA sa našla na pažbe zbrane, ktorú použil Cheurfi. Napísali to francúzske médiá.Francúzsko je v stave vysokej pohotovosti od krvavých teroristických útokov v Paríži, Nice a na iných miestach, ku ktorým došlo za posledné dva roky. Väčšinou sa k nim prihlásil Islamský štát a vyžiadali si najmenej 238 ľudských životov.