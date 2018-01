Muža, ktorý na Havaji spustil poplach, prepustili z práce

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Honolulu 31. januára (TASR) - Zamestnanca havajského úradu civilnej ochrany, ktorý tento mesiac vydal falošnú výstrahu pred útokom balistickej rakety na Havaj, v utorok prepustili. Zo svojej funkcie zároveň v ten istý deň odstúpil aj vedúci tohto úradu Verne Miyagi. S odvolaním sa najvyššieho predstaviteľa havajských ozbrojených síl Joa Logana o tom informovala agentúra AP.Logan dodal, že v súvislosti so spustením falošného poplachu dal výpoveď aj ďalší zamestnanec úradu, a to ešte skôr než sa začalo disciplinárne konanie. Iného zamestnanca zase suspendovali bez nároku na mzdu.Obyvatelia Havaja dostali 13. januára varovnú SMS s oznámením, že k Havajským ostrovom sa blíži balistická raketa. Varovanie, ktoré odvysielali aj miestne rozhlasové a televízne stanice, vyvolalo na ostrovoch paniku - ľudia opúšťali svoje autá na diaľnici a pripravovali sa na útek zo svojich príbytkov. Až po takmer 40 minútach prišlo oznámenie, že ich v skutočnosti nijaká raketa neohrozuje.Miyagi nedávno v tejto súvislosti uviedol, že poplach z 13. januára bol odvolaný po 38 minútach. Zamestnanci úradu civilnej ochrany si svoju chybu uvedomili už tri minúty po zverejnení výstrahy, ďalších vyše 30 minút však trvalo, kým ju odstránili. Počítačový systém totiž nebol naprogramovaný na takýto prípad a špecialisti boli nútení vytvoriť a zadať nový príkaz.Poplach na Havaji podľa utorňajšieho vyhlásenia americkej Federálnej komisie pre telekomunikácie (FCC) spôsobila kombinácia ľudskej chyby a nedostatočných bezpečnostných opatrení.Podľa pracovníka FCC v oblasti kybernetickej bezpečnosti Jamesa Wileya neboli zavedené postupy, ktoré by zabránili jednotlivcovi poslať falošnú výstrahu pred jadrovým útokom, a príkaz nemusel druhýkrát skontrolovať kolega alebo odsúhlasiť vedúci pracovník.Medzičasom však došlo k zmenám v pravidlách informovania verejnosti o prípadnom ohrození: aktiváciu systému a preverovanie približujúcich sa objektov majú teraz na Havaji na starosti dve osoby a v prípade chyby môže byť falošný poplach odvolaný v priebehu niekoľkých sekúnd.