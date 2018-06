Muža, ktorý sa postaral o drámu v Krompachoch, už obvinili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice/Krompachy 4. júna (TASR) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach obvinil 32-ročného muža z okresu Spišská Nová Ves zo zločinu lúpeže v súbehu so zločinom brania rukojemníka. Zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. V pondelok o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.Obvinenie súvisí s rukojemníckou drámou vo VÚB banke v Krompachoch (okres Spišská Nová Ves) na Lorencovej ulici z piatka (1.6). Zadržaný podľa zistení polície krátko po 11.00 h vošiel do banky, nožom ohrozoval jednu zo zamestnankýň banky a držal ju ako rukojemníčku. Druhej pracovníčke sa podarilo uniknúť. Lupič sa vzdal po zhruba dvoch hodinách po komunikácii s policajnými vyjednávačmi.Personál banky vyviazol bez zranení. Obvineného s menšími zraneniami ošetrili v nemocnici a potom eskortovali na výsluch do Košíc. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.