Muža obvineného z prepadnutia starších žien posadia do väzby

Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. januára (TASR) - Muža obvineného z troch prepadnutí starších žien v Bratislave budú stíhať väzobne. Rozhodol o tom dnes sudca Okresného súdu Bratislava II. Obvineného 40-ročného Bohuslava D. následne umiestnia do Ústavu na výkon väzby. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff s tým, že na dokumentovaní ďalšej trestnej činnosti obvineného policajti intenzívne pracujú.Bohuslav D. z Bratislavy bol v minulosti už viackrát súdne trestaný, naposledy za drogovú trestnú činnosť. Teraz je obvinený z troch prepadnutí starších žien. Mal tak urobiť 30. decembra 2016, 2. a 3. januára tohto roka v Ružinove a Petržalke.V stredu (4.1.) sa vo večerných hodinách pokúsil vyskočiť z druhého poschodia budovy Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II so sídlom na Osvetovej ulici. V pokuse sa mu snažil zabrániť policajt.informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Tatiana Kurucová. Muža následne v sprievode policajtov previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Okolnosti pádu preveruje polícia v súčinnosti so Sekciou kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra.