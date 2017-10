Muža podozrivého z útoku v Marseille zadržali v Lyone za krádež

Ilustračná snímka. Foto: Twitter Foto: Twitter

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 2. októbra (TASR) - Muž, ktorý v nedeľu v juhofrancúzskom meste Marseille nožom na smrť dobodal dve mladé ženy, bol uplynulý piatok zadržaný políciou v Lyone za krádež v obchode. Polícia ho však v sobotu prepustila na slobodu. Na tlačovej konferencii to dnes potvrdil prokurátor Paríža Francois Molins.K útoku v Marseille, ktoré obeťou sa stali sesternice vo veku 17 a 21 rokov, sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS). Tá vykonávateľa útoku označila za jedného zo svojich "vojakov".Ako pripomenula agentúra AP, útočníka krátko po útoku zabili vojaci francúzskej armády hliadkujúci vo francúzskych mestách v rámci protiteroristickej operácie Sentinelle.Polícia sa snažila podozrivého identifikovať na základe jeho odtlačkov prstov. Ukázalo sa však, že od roku 2005 v policajných záznamoch polície vo Francúzsku, ale aj vo viacerých štátoch Magrebu, páchateľ figuruje pod siedmimi rozličnými menami.Molins uviedol, že počas zadržania v Lyone uplynulý piatok muž predložil francúzskej polícii tuniský pas vydaný na meno Ahmeda H. narodeného 9. novembra 1987. Počas výsluchu uviedol, že je rozvedený, nemá v Lyone trvalý pobyt a je bez práce. Bol aj užívateľom tvrdých drog.Muž podľa Molinsa nebol na zozname ľudí, ktorých francúzske tajné služby sledujú kvôli podozreniu z radikalizácie.Podľa predstaviteľa polície Yva Lefebvra vyšetrovatelia teraz analyzujú údaje získané z iPhonu podozrivého muža a snažia sa nájsť informácie, ktoré by viedli k zisteniu jeho skutočnej identity a motívom činu. Podľa France 2 muž v minulosti často cestoval do Marseille, aby sa oboznámil s tamojšou stanicou.Lefebvre pripustil, že prepustenie podozrivého po sobotňajšej krádeži môže verejnosť šokovať, ale krádež v obchode sa zvyčajne rieši spísaním policajného protokolu, predvolaním na súd na ďalší deň a prepustením podozrivého. Uviedol, že počas zadržania podozrivého v Lyone nič nenasvedčovalo tomu, že by bol hrozbou z dôvodu radikalizácie.Francúzske vyšetrovacie orgány útok v Marseille vyšetrujú ako teroristický čin. Vyšetrovanie prevzala parížska prokuratúra, ktorá má na starosti prípady teroristických činov v celom Francúzsku.Dejisko nedeľného útoku, železničná stanica Saint Charles, sa dnes vrátila k svojmu obvyklému prevádzkovému režimu. Na tejto stanici došlo v septembri k útoku na štyri americké turistky - vysokoškoláčky z Bostonu. Tento útok spáchaný za použitia kyseliny spáchala psychicky chorá žena a nebol vyšetrovaný ako teroristický čin.V meste Rillieux-la-Pape na predmestí Lyonu, odkiaľ pochádzala jedna z obetí, dnes na znak smútku stiahli vlajky na budovách na pol žrde. V obci Eguilles, odkiaľ pochádzala druhá mladá žena, sa dnes večer uskutoční smútočné zhromaždenie, informoval spravodajský server 20minutes.fr.