Muža v Británii usvedčili z pokusu prepašovať do lietadla bombu

Londýn 8. augusta (TASR) - Muža pochádzajúceho z Pakistanu usvedčili dnes v Británii z pokusu prepašovať výbušninu na palubu lietadla, do ktorého chcel 30. januára nastúpiť na letisku v Manchestri. Nadeemovi Muhammadovi (43), ktorý má taliansky cestovný pas, našli pri kontrole v príručnej batožine tzv. rúrkovú bombu.Zariadenie vyrobené z fixky, batérií a lepiacej pásky sa nachádzalo pod zipsovým uzáverom tašky, Muhammad však tvrdil, že ho tam musel umiestniť niekto iný. Prokuratúra zase trvala na tom, že cestujúci chcel bombu odpáliť počas letu spoločnosti Ryanair do Talianska.Vyšetrovatelia počas súdneho konania prezradili, že bezpečnostné zložky nájdenú bombu spočiatku nepovažovali za použiteľnú. Muhammadovi tak umožnili o niekoľko dní neskôr vycestovať do Talianska a zadržali ho až po návrate do Británie.Súdna porota uznala obžalovaného za vinného z držby výbušnín s úmyslom ohroziť životy a majetok. Vynesenie rozsudku sa očakáva 23. augusta.Sue Hemmingová z britskej Korunnej prokuratúry uviedla, že napriek rozsiahlemu vyšetrovaniu nie je známe, aký mal byť motív Muhammadovho konania." dodala.