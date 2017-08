Muža zadržaného po útoku pred Buckinghamským palácom prepustili

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 30. augusta (TASR) - Britská polícia dnes oznámila, že z väzby prepustila druhého z mužov zadržaných v súvislosti s piatkovým útokom mečom na policajtov pred Buckinghamským palácom v Londýne. Informovala o to agentúra Reuters.Tridsaťročného muža zadržali v nedeľu v Londýne pre podozrenie z účasti na zmienenom útoku. Polícia ho však z väzby prepustila a uviedla, že ďalšie kroky voči nemu podnikať nebude, uviedla spravodajská stanica BBC.K útoku došlo uplynulý piatok večer pred Buckinghamským palácom. Policajti chceli preveriť istého podozrivého muža. Ako sa ukázalo, mal pri sebe meč, ktorým následne na policajtov zaútočil a ľahšie zranil troch z nich. Dvoch previezli do nemocnice s reznými ranami na rukách a predlaktí.Policajti na mieste spacifikovali 26-ročného muža, ktorého následne zatkli pre podozrenie z ťažkej ujmy na zdraví a útoku na políciu, pričom neskôr dôvod jeho zatknutia rozšírili o podozrenie zo spáchania teroristického činu.Tento muž pochádzajúci z mesta Luton ostane v súlade s predĺženým platným príkazom na jeho zadržanie vo vyšetrovacej väzbe minimálne do 1. septembra.povedal šéf protiteroristického oddelenia londýnskej Metropolitnej polície Dean Haydon.dodal.