Múzeum Andyho Warhola oslávi sviatok múzeí vo štvrtok

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW), archívna snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Medzilaborce 16. mája (TASR) – Medzinárodný deň múzeí sa v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach uskutoční už vo štvrtok (18.5.). Ako TASR informovala lektorka múzea Jarmila Suchá, pre širokú verejnosť pripravili niekoľko zaujímavostí.Prehliadky stálych expozícií s lektorským výkladom sa uskutočnia každé dve hodiny od 10.00 do 16.00 h. Pre verejnosť bude tiež otvorený ateliér. Súčasťou celodenného programu bude aj projekcia dokumentárnych filmov o Andym Warholovi v ArtClub-e.Múzeum moderného umenia Andyho Warhola vzniklo v Medzilaborciach pred 25 rokmi. Je historicky prvé svojho druhu na svete a doteraz jediné v Európe. V stálej expozícii o pôvode kráľa pop-artu sú prezentované jeho podobizne z detstva, jediný exemplár platne s nahrávkou spevu jeho matky Júlie, ale aj košieľka, v ktorej ho krstili a iné.Súčasťou stálej expozície MMUAW v Medzilaborciach je od vlaňajška aj výstava Pop-art vs. Street-art. Patria do nej portfóliá od Keitha Haringa, v expozícii má svoje zastúpenie okrem iných aj Robert Indiana či umelkyne tvoriace pod pseudonymom – Bambi a Poppy.