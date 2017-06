Múzeum Andyho Warhola pripravilo počas leta niekoľko aktivít

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Medzilaborce 30. júna (TASR) – Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach pripravilo pre svojich návštevníkov počas leta niekoľko aktivít.Jedna z nich je na programe už prvý júlový víkend a týka sa školákov. Počas soboty a nedele (1. a 2. 7.) majú žiaci základných a stredných škôl, ktorí skončili tento školský rok so samými jednotkami, vstup do expozícií múzea zdarma. Potrebné je priniesť so sebou vysvedčenie.V júli si pre návštevníkov múzea pripravili zaujímavé štvrtky. V dopoludňajších hodinách so začiatkom o 10.00 h si budú môcť vypočuť rôzne prednášky. Prvou z pripravovaných štyroch je prednáška o farbách a výtvarných aktivitách, ďalšia o živote a tvorbe synovca Andyho Warhola. V druhej polovici júla to bude prehliadka stálej expozície s veku primeraným lektorským výkladom, motivačne zameraným na tvorbu, výber fragmentov, interpretáciu diel starých majstrov Andym Warholom. Posledná z pripravovaných prednášok bude venovaná výstave Pop-art vs. Street-art.Záujemcovia budú mať možnosť aj tvoriťinformovala lektorka múzea Jarmila Suchá s tým, že budú začínať o 14.00 h.V auguste je v múzeu naplánované podujatia Týždeň s Andym, počas ktorého sa návštevníci dozvedia okrem iného viac o koreňoch tohto svetoznámeho umelca.