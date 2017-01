Múzeum dejín vodky pozýva návštevníkov na oslavy tradičného nápoja

Ilustračné foto Foto: dividingmytime.typepad.com Foto: dividingmytime.typepad.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 29. januára (TASR) - Minimálna cena vodky v Rusku sa môže zvýšiť na 205 až 210 rubľov za pollitrovú fľašu. Informovali o tom v týchto dňoch ruské médiá. Minimálne ceny tvrdého alkoholu sa v Rusku stanovujú od roku 2009 s cieľom znižovať jeho spotrebu. Nateraz fľaša pollitrovej vodky stojí 190 rubľov. Zvýšenie cien na vodku a tvrdý alkohol obyvatelia Ruska pocítia až od marca, dovtedy sa budú dopredávať zásoby z minulého roku. Na 31. januára pripadá Deň zrodu ruskej vodky.Múzeum dejín vodky v Moskve na svojej webovej stránke píše, že "očakáva všetkých dospelých návštevníkov na oslavy dňa zrodu nášho najtradičnejšieho ruského alkoholického nápoja 31. januára".Už za vlády cára Petra I. si obyvatelia Rusi nápoj z pšenice, raže či jačmeňa - obilné víno - známy dnes pod názvom vodka, obľúbili. Ani jedno stolovanie nemohlo byť bez vodky.Chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev (1834-1907) obhájil 31. januára 1865 vo vtedajšom Sankt Peterburgu doktorskú dizertáciu "O spájaní liehu s vodou". Niektorí odborníci predpokladajú, že práve táto Mendelejevova práca sa stala základom pre klasický ruský 40-percentný nápoj. V ostatných rokoch časť bádateľov zastáva názor, že zmienená Mendelejevova práca nemá s vodkou veľa spoločného.Cár Peter I. zaviedol pojem "trestný pohárik". Išlo o zvláštny pohár s objemom 1,5 litra. Každý, kto neprišiel načas, dostal "trestný pohárik" a jeho obsah, vodku, musel vypiť na ex. Vodka mala vtedy 20 percent.V roku 1864 sa Mendelejev, autor Periodickej sústavy prvkov, stal predsedom osobitnej komisie poverenej vypracovaním receptúry a technológie na ruskú vodku. Samotný Mendelejev považoval za ideálnu silu vodky 38 percent. Len preto, aby sa ľahšie vypočítavala daň za alkohol, úradné miesta zaokrúhlili túto úroveň na 40 percent. Inak, tradične na ruskom území sa vyrábali rôzne druhy vodky: 38-, 45- i 56-percentné. Dmitrij Mendelejev zastával názor, že človeku stačí "150 gramov" vodky.Podľa informácií portálu Rossijskaja gazeta má slovo vodka poľský pôvod a ide o zdrobneninu slova voda. V minulosti sa Poliaci usilovali o získanie názvu nápoja s týmto názvom, ale v roku 1982 sa vtedajšiemu Sovietskemu zväzu (ZSSR) na Medzinárodnom arbitrážnom súde v Haagu podarilo dokázať, že pálenie alkoholu sa na ruskom území začalo skôr. Súd v Haagu vtedy potvrdil, že exportný slogan "Only vodka from Russia is genuine Russian vodka!" (Len vodka z Ruska je skutočná ruská vodka!) má právo používať len ruská strana.Čistú vodku pijú azda len v Rusku a jeho blízkom okolí. V iných krajinách sa vodka používa v koktailoch. Jedným z najznámejších je "krvavá Mary" (bloody Mary). Ide o miešaný nápoj z vodky, rajčinovej šťavy, vorčestrovej omáčky, tabasca, čierneho korenia a soli.Vo Veľkej Británii 6. októbra 2005 uverejnili knihu Johna Rosea, ktorý zozbieral a v nej publikoval 120 receptov s využitím vodky.Nemecky písaný portál russlandjournal.de zdôraznil, že v Rusku vodka nie je iba alkoholický nápoj, ale súčasť kultúry. V Rusku sa pije "do dna" z pohárika s nožičkou, a vždy sa niečím zaje. To niečo na zahryznutie môže byť jednoduché, ale i luxusné: od kúska čierneho chleba, slaniny, kyslej či kvasenej uhorky až po kaviár či lievance.Na následky konzumácie alkoholu v Rusku údajne ročne zomiera okolo 500.000 ľudí.