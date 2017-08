Múzeum holokaustu v Seredi predstavilo výstavu Židia v poľskom vojsku

Na snímke riaditeľ múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok. Sereď, 26. marca 2017. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Sereď 31. augusta (TASR) – Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave predstavilo dnes v priestoroch múzea výstavu Židia v poľskom vojsku.uviedol pre TASR riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave Jacek Gajewski.Výstava poskytuje podrobné informácie o židovských hnutiach odporu, židovských veteránskych zväzoch, ale aj o katynskom masakri, ktorého obeťami sa stali aj židovskí dôstojníci v uniformách poľskej armády. Pripomína dôležité osobnosti, ktoré v armáde pôsobili a prináša zaujímavosti z praktického života židovských vojakov, ktorí mali napríklad prístup ku kóšer jedlu, mali povolené vyhnúť sa práci cez šabat (sobota, deň zasvätený odpočinku od všednej činnosti, pozn. TASR), ak to bolo možné, a tiež mohli nosiť tradičné židovské brady.vyhlásil riaditeľ, pričom zároveň ocenil ich odvahu. Domnieva sa, že pre verejnosť je zaujímavá tým, že poskytuje informácie, ktoré doposiaľ neboli verejnosti známe.povedal pre TASR vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok, pričom spresnil, že v Poľsku bola pred vojnou jedna šestina obyvateľstva židovského pôvodu.Zo Slovákov, ktorí sa taktiež angažovali v armáde, vyzdvihol Chavivu Reichovú, ktorá sa v roku 1944 vrátila ako dobrovoľníčka, parašutistka, bojovala v Slovenskom národnom povstaní. Dostala sa však do zajatia a nakoniec ju popravili v Kremničke pri Banskej Bystrici v novembri toho istého roka.Spomenul i Juraja Fischera, ktorý bojoval v operácii Dynamo pri Dunkerque v roku 1940, aj v operácii Overlord pri vylodení spojencov v Normandii v roku 1944.uzavrel vedúci múzea holokaustu.Výstava bude verejnosti dostupná do konca novembra.