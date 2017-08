Múzeum holokaustu v Seredi si pripomenulo genocídu Rómov

V Múzeu holokaustu v Seredi otvorili pri príležitosti Medzinárodného dňa spomienky na holokaust Rómov výstavu "Miranda - Cigánsky holokaust". Na snímke otvorenie výstavy. V Seredi 2. augusta 2017. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Sereď 2. augusta (TASR) – V priestoroch Múzea holokaustu v Seredi sa dnes pri príležitosti Medzinárodného dňa spomienky na holokaust Rómov uskutočnila vernisáž výstavy Miranda – Cigánsky holokaust. Symbolom výstavy je skutočný príbeh mladej Rómky Mirandy zo Slovenska, ktorú spolu s rodičmi deportovali do koncentračného tábora.Záštitu nad podujatím prevzala fínska veľvyslankyňa pre Českú republiku a Slovensko Helena Tuuriová. Ako uviedla pre TASR, nikdy by sme nemali dovoliť, aby sa minulosť opakovala.Výstava je venovaná všetkým rómskym obetiam, ktoré zavraždili počas druhej svetovej vojny. V názve sa jej autor Veijo Baltzar identifikuje s pôvodným pomenovaním Cigán. Posunom v novej terminológii, teda označiť sa za Róma, by podľa neho odmietli svoju vlastnú identitu a identitu svojich predkov.Splnomocnenec pre národnostné menšiny László Bukovszky označil obdobie druhej svetovej vojny za nepochybne najsmutnejšiu kapitolu histórie Rómov v Európe.uviedol vo svojom prejave.Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská dnes vyzvali na symbolické zapálenie sviečky za obete rómskeho holokaustu. Tie si spomienkovou sviečkou uctili aj počas otvorenia výstavy v Seredi.uviedol pre TASR vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.uviedol Korčok. Zdôraznil, že program sa bude týkať výlučne rómskeho holokaustu.Na druhý augustový deň v roku 2017 pripadá 73. výročie likvidáciekoncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. V tento deň v roku 1944 tu bolo zavraždených viac ako 3000 Rómov. Obeťami sa stali najmä ženy a deti. Korčok však upozornil, že masová likvidácia sa začala už v roku 1941 na dobytých východných územiach. Celkovo počas druhej svetovej vojny zomrelo vyše 300.000 európskych Rómov.Výstava Miranda je súčasťou medzinárodného projektu Očami Mirandy a putuje po dvadsiatich krajinách Európy. V Múzeu holokaustu v Seredi bude pre verejnosť dostupná do januára 2018.