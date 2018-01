Múzeum holokaustu v Seredi vystavuje Stopy/reflexie minulosti

Na snímke vernisáž výstavy Stopy / reflexie minulosti, ktorú otvorili 30. januára 2018 v Múzeu holokaustu v Seredi pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sereď 30. januára (TASR) - Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, ktorý pripadá na 27. januára, pripravilo Múzeum holokaustu v Seredi výstavu obrazov Stopy/reflexie minulosti. Sú na nej vystavené práce preživších, ktorí sa pred časom zúčastnili na projekte arteterapie a svoje emócie zhmotnili do malieb. Projekt vznikol v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou v Bratislave, jeho garantkou je Júlia Kunovská.Vystavené obrazy sú, ako uviedol pre TASR kultúrno-propagačný manažér múzea Matej Beránek, spomienkami ľudí, ktorí holokaust prežili a dnes majú okolo 90 rokov. Fotografické zábery rodiny, pekné momentky zo života blízkych či ich samotných, to sú oporné body týchto ľudí, ktorí si nesú v sebe traumu vojnových rokov. "Originálnu fotografiu – pripomínajúceho blízkeho človeka, udalosť, prostredie – sme digitálnou formou výtvarne posunuli tak, aby arteterapeutický proces bol pre každého aktéra zvládnuteľný, tvorivý a radostný," uviedla Kunovská. Vystavené obrazy sú doplnené aj o samotné príbehy týchto ľudí. Na vernisáž organizátori pozvali ako hudobného hosťa huslistu a bratislavského rodáka Jacka Martina Händlera. Výstava potrvá do 10. mája.Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. V múzeu sú vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Zároveň slúži aj ako pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska, pričom len samotným táborom v Seredi prešlo v období od roku 1941 do roku 1945 približne 16.000 Židov, z ktorých bola väčšina zavraždená počas holokaustu.