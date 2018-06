Múzeum v Betliari vystavuje zbierky Andrássyovcov z ich ciest po svete

Kaštieľ v Betliari. Foto: TASR - František Iván Kaštieľ v Betliari. Foto: TASR - František Iván

Betliar 5. júna (TASR) – Spoznať krajiny, ktoré v 19. a začiatkom 20. storočia navštívili Andrássyovci, môžu návštevníci v rámci výstavy Sudán 1911 – Andrássyovci vo svete, svet v Betliari, ktorá je prístupná v Betliarskom kaštieli.Podľa kultúrno-propagačnej manažérky Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea Betliar Judity Krajčiovej, múzeum si uvedomuje potrebu dnešných dní poukazovať na rôznorodosť a krásu iných kultúr a krajín, čím sa snaží prispieť ku kritickému nazeraniu na rasizmus a uzavretosť spoločnosti na úkor poznania a rozvoja."Predmetná výstava má etnografickú povahu, sústreďuje predmety, ktoré v minulosti plnili funkciu rarity v šľachtickom sídle, dnes ich však máme možnosť vnímať v širších súvislostiach, prekračujúcich zberateľskú vášeň aristokratov. Cestovanie a vytváranie zbierok je však aj naďalej dôležitým motívom výstavy," vysvetlila.Andrássyovci podnikali výpravy do Afriky, Ázie a v neposlednom rade aj do Ameriky. Betliar sa tak ako jedno z mála šľachtických sídel Slovensku môže podľa Krajčiovej popýšiť množstvom vzácnych antropologických, etnografických či zoologických zbierok."Vystavené sú napríklad výzbroj samuraja, veľký nástenný japonský vejár a slnečník, východoázijská keramika, japonské zrkadlo, zbrane afrických kmeňov, odev Inuitov z Grónska či cestovné pasy Andrássyovcov do Ameriky a Ázie. Nechýbajú ani preparáty vzácnych druhov zvierat z Afriky a Ázie," povedala Krajčiová.Gróf Gejza I. Andrássy, jeden z hlavných protagonistov výstavy a syn veľkého cestovateľa Emanuela I., pôsobil v diplomatických službách viedenského dvora. Ako výrazný člen aristokratickej spoločnosti sa zoznámil s egyptským princom Youssefom Khamalom, často sa zdržiavajúcim vo Viedni. Khamal patril k najväčším donátorom v krajine, podporovateľom umenia a zberateľom. Bol hlavným zakladateľom Káhirskej univerzity, prvej celonárodnej inštitúcie v arabskom svete. Svoj záujem upieral najmä na islamskú kultúru a architektúru.Práve s princom Youssefom absolvoval Gejza Andrássy expedíciu do Sudánu, ktorá je jednou z dôležitých častí výstavy. V septembri 1911 sa egyptský princ zúčastnil poľovačky v Betliari."V archíve nášho múzea sa nachádza dokument, ktorý hovorí o tom, že začiatkom roka 1950 bolo z kaštieľa Betliar odvezených 56 zväčša exotických trofejí na študijné účely na Prírodovedeckú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave, dnes Univerzity Komenského. Niektoré trofeje sa našim kurátorom podarilo identifikovať a na jar v roku 2018 previezť, aspoň na čas trvania výstavy, do Betliara," dodala Krajčiová.Výstava, ktorej autormi sú Tímea Mátéová, Silvia Lörinčíková a Július Barczi je pre návštevníkov prístupná do 30. septembra 2018. Múzeum bude počas letných mesiacov otvorené sedem dní v týždni v čase od 9.30 h do 18.30 h, posledný vstup bude o 17.30 h.