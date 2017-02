Múzeum v R. Sobote získalo ďalšie obrazy maliara Júliusa Sándyho

Na snímke obrazy maliara Júliusa Sándyho, ktoré sú novou akvizíciou v zbierkach Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote dňa 31. januára 2017. Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Rimavská Sobota 1. februára (TASR) – Kolekcia obrazov z pozostalosti maliara Júliusa Sándyho patrí medzi nové prírastky zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote. Ako TASR informovala jeho historička umenia Angelika Kolár, múzeum ich získalo v januári tohto roka, pričom kúpu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.dodala.Všetky nové diela umelca v zbierkach GMM, ako i ďalšie, ktoré sa podarilo zapožičať z viacerých inštitúcií, môžu návštevníci múzea vidieť na aktuálnej súbornej výstave, ktorá je vôbec prvou samostatnou prehliadkou tvorby tohto autora na Slovensku. Výstava je sprístupnená do 17. februára.Maliar a grafik Július Sándy sa narodil 29. júla 1827 v obci Tállya v dnešnom Maďarsku. Koncom 40. rokov 19. storočia začal študovať u viedenského maliara Hammerleina a v rokoch 1847 - 1848 pokračoval v štúdiu na Akadémii výtvarných umení v Mníchove.Po porážke revolúcie 1848/49 bol degradovaný z postu delostreleckého poručíka a rakúska vláda ho poslala na tri roky do Lombardie. Tu sa začal vážnejšie zaoberať maliarstvom. Neskôr žil prevažne vo Viedni, ale často sa zdržiaval aj v Uhorsku. Pôsobil ako učiteľ kreslenia najskôr v Košiciach, potom v Prešove a napokon v Budapešti, kde žil až do svojej smrti v roku 1894.