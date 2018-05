Múzeum vo Svätom Antone rozšírilo expozíciu aj o oblasť rybárstva

Na snímke exponáty na výstave Petrov zdar! O rybách a rybároch! v celoslovenskom poľovníckom múzeu vo Svätom Antone 24. mája 2018. Verejnosť si ojedinelú výstavu môže prezrieť až do konca októbra. Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

Svätý Anton 24. mája (TASR) - Múzeum vo Svätom Antone, ktoré je celoslovenským poľovníckym múzeom, rozšírilo svoje pole pôsobnosti aj do oblasti rybárstva. Riaditeľ múzea Marian Číž priblížil, že v súčasnosti neexistuje celoslovenské múzeum venované rybárstvu, a preto sa rozhodli svoju zriaďovateľskú listinu rozšíriť. V pláne majú totiž takéto múzeum vybudovať.Prvým krokom bolo podľa jeho slov otvorenie výstavy Petrov zdar! O rybách a rybároch!, ktorú si tu verejnosť môže prezrieť až do konca októbra.podotkol Číž.Aj keď v súčasnosti podľa jeho slov múzeum nemá voľné priestory, aby vybudovalo tak veľkú expozíciu rybárstva, ako je expozícia poľovníctva, zbieranie a uchovávanie zbierkových predmetov považuje za dôležité. Svätonantonskí múzejníci preto zatiaľ predmety dávajú do depozitu.Podľa Číža spolupracuje múzeum v tejto oblasti aj so Slovenským rybárskym zväzom. Nevylúčil, že práve zväz v budúcnosti navrhne vhodný priestor v rámci Slovenska, kde by rybárske múzeum mohlo vzniknúť.podotkol.