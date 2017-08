Muži, ktorí mali lúpežne prepadnúť poštárske auto, sú v rukách polície

Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčín 30. augusta (TASR)- Polícia zadržala mužov, ktorí mali lúpežne prepadnúť poštárske auto v Hornom Sŕní a čerpaciu stanicu vo Veľkých Bierovciach (obe okres Trenčín). Zároveň zaistila viacero zbraní. Trojicu mužov, ktorí boli viackrát súdne trestaní, aj obvinila. Informovali o tom dnes na tlačovej konferencii v Trenčíne zástupcovia policajného zboru.V rámci akcie s krycím názvom Hazuka polícia 28. augusta v skorých ranných hodinách zadržala na troch miestach v obci Horná Súča, Trenčíne-Opatovej a Ružomberku tri osoby podozrivé zo spáchania viacerých trestných činov. Ide o zločin nedovoleného ozbrojovania a dva obzvlášť závažné zločiny lúpeže spáchané v spolupáchateľstve, povedal riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne Vladimír Šramka.V prípade nedovoleného ozbrojovania ide podľa jeho ďalších slov o skutok, ktorý trval od zatiaľ nezistenej doby do 15. decembra 2015, kedy podozriví pri úteku a pri neúspešnom prenasledovaní vozidla políciou okrem iného bez povolenia aj prechovávali útočnú pušku - samopal so strelivom, tú však polícia vtedy zaistila.doplnil.Polícia samotnú akciu podľa Šramku pripravovala niekoľko týždňov, do akcie 28. augusta bolo zapojených viac ako 150 policajtov KR PZ v Trenčíne a ďalších zložiek polície, špecializovaných útvarov Prezídia PZ, ako aj sčasti policajtov z KR PZ v Žiline. Polícia vykonala celkom 13 domových prehliadok a prehliadok iných priestorov, pričom zaistila väčšie množstvo zbraní, viac ako 1700 kusov streliva rôzneho kalibru, špeciálne zariadenia na zabránenie prenasledovania páchateľov, finančné prostriedky a ďalšie veci súvisiace s trestnou činnosťou.Policajný vyšetrovateľ v tejto súvislosti obvinil dvakrát súdne trestaného 57-ročného Jaroslava K. z Trenčína, desaťkrát súdne trestaného 47-ročného Milana Ž. z Hornej Súče a dvakrát súdne trestaného 46-ročného Stanislava H. z Ružomberka. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody od desať do 15 rokov. Sudkyňa Okresného súdu v Trenčíne dnes rozhodla, že obvinení budú väzobne stíhaní, potvrdil pre TASR hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.skonštatoval prvý viceprezident PZ Jaroslav Malík.Polícia, ako ozrejmil riaditeľ Odboru kriminálnej polície KR PZ v Trenčíne Peter Škripec, pracuje aj s verziou, že páchateľov je viac a majú na svedomí viac trestných činov. Disponuje tiež informáciou, že sa podozriví pripravovali aj na ďalšiu trestnú činnosť.