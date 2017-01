Muzikál La La Land získal 14 nominácií na Oscara, vyrovnal sa Titanicu

Ryan Gosling a Emma Stone v scéne z muzikálu La La Land. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

V USA zverejnili nominácie 89. ročníka filmových cien Oscar



NAJLEPŠÍ FILM

Arrival (USA)

Fences (USA)

Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu (USA/Austrália)

Hell or High Water (USA)

Skryté čísla (USA)

La La Land (USA)

Lion (Austrália/Británia)

Manchester by the Sea/Miesto pri mori (USA)

Moonlight (USA)



NAJLEPŠÍ CUDZOJAZYČNÝ FILM

Land of Mine/Pod pieskom, Dánsko

Muž menom Ove, Švédsko

The Salesman/Klient, Irán

Tanna, Austrália

Toni Erdmann, Nemecko



NAJLEPŠIA RÉŽIA

Arrival, Denis Villeneuve

Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu, Mel Gibson

La La Land, Damien Chazelle

Manchester by the Sea/Miesto pri mori, Kenneth Lonergan

Moonlight, Barry Jenkins



NAJLEPŠIA KAMERA

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence/Mlčanie (Mexiko/Tchajwan)



NAJLEPŠÍ HEREC

Casey Affleck, Manchester by the Sea/Miesto pri mori

Denzel Washington, Fences

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic/Toto je náš svet

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu

Tom Hanks, Sully



NAJLEPŠIA HEREČKA

Isabelle Huppertová, Elle

Ruth Neggová, Loving

Natalie Portmanová,Jackie

Emma Stoneová, La La Land

Meryl Streepová, Florence Foster Jenkins/Božská Florence



NAJLEPŠÍ HEREC VO VEDĽAJŠEJ ÚLOHE

Jeff Bridges, Hell or High Water

Mahershala Ali, Moonlight

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals/Nočné zvieratá



NAJLEPŠIA HEREČKA VO VEDĽAJŠEJ ÚLOHE

Viola Davisová, Fences

Naomie Harrisová, Moonlight

Nicole Kidmanová, Lion

Octavia Spencerová, Hidden Figures/Skryté čísla

Michelle Williamsová, Manchester by the Sea/Miesto pri mori



NAJLEPŠÍ PÔVODNÝ SCENÁR

Hell or High Water

La La Land

The Lobster/Homár

Manchester by the Sea/Miesto pri mori

20th Century Women



NAJLEPŠÍ ADAPTOVANÝ SCENÁR

Moonlight

Lion

Arrival

Fences

Hidden Figures/Skryté čísla



NAJLEPŠIA FILMOVÁ HUDBA

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers/Pasažieri



NAJLEPŠIA FILMOVÁ PIESEŇ

Audition z filmu La La Land

Can't Stop the Feeling! z filmu Trolls/Trollovia

City of Stars z fimu La La Land

The Empty Chair z filmu Jim: The James Foley Story

How Far I'll Go z filmu Moana/Vaiana



NAJLEPŠÍ FILMOVÝ STRIH

Arrival

Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu

Hell or High Water

La La Land

Moonlight



NAJLEPŠÍ ZVUKOVÝ STRIH

Arrival

Deepwater Horizon: More v plameňoch

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully



NAJLEPŠIE KOSTÝMY

Allied/Spojenci

Fantastické zvery a ich výskyt

Florence Foster Jenkins/Božská Florence

Jackie

La La Land



NAJLEPŠIE MASKY A ÚČESY

Muž menom Ove

Star Trek Beyond/Star Trek: Do neznáma

Suicide Squad/Jednotka samovrahov



NAJLEPŠÍ MIX ZVUKU

Arrival

Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

13 Hours/ 13 hodín: Tajní vojaci z Bengházi



NAJLEPŠIA VÝPRAVA

Arrival

Fantastické zvery a ich výskyt

Hail, Caesar!/Ave, Cézar!

La La Land

Passengers/Pasažieri



NAJLEPŠIE VIZUÁLNE EFEKTY

Deepwater Horizon: More v plameňoch

Doctor Strange

The Jungle Book/Kniha džungle

Kubo and the Two Strings/Kubo a kúzelný meč

Rogue One: A Star Wars Story



NAJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM

Kubo and the Two Strings/Kubo a kúzelný meč

Moana/Viana

My Life as a Zucchini/Ja ako tekvička

The Red Turtle/Červená korytnačka

Zootopia/Zootropolis



NAJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNY FILM

Fire at Sea/Oheň na mori

I am Not Your Negro

Life,Animated/Animovaný život

OJ: Made in America

13th



NAJLEPŠÍ ANIMOVANÝ KRÁTKY FILM

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider and Cigarettes

Pearl

Piper/Čvirik



NAJLEPŠÍ KRÁTKOMETRÁŽNY DOKUMENTÁRNY FILM

Extremis

4,1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets



NAJLEPŠÍ HRANÝ KRÁTKY FILM

Ennemis intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing/Spievaj

Timecode

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 24. januára (TASR) - Rekordný počet 14 nominácií na Oscara získal dnes romantický muzikál La La Land, ktorý začiatkom mesiaca ovládol už filmové ceny Zlatý glóbus. Takýto počet nominácií mal iba Titanic v roku 1997 a snímka Všetko o Eve v roku 1950. Titanic napokon získal 11 Oscarov a Všetko o Eve šesť.Nominácie dnes v Los Angeles zverejnila Americká akadémia filmových umení a vied.Snímka La La Land, ktorú režíroval Damian Chazelle, bola nominovaná na Oscara v kategóriách najlepší film, najlepšia réžia, najlepší pôvodný scenár a najlepšia pôvodná filmová hudba, ale aj v technických kategóriách, ako je najlepší strih, najlepšia kamera, najlepšia produkcia či najlepšie masky a kostýmy.Hlavní predstavitelia Ryan Gosling a Emma Stonová boli nominovaní na Oscara v kategóriách najlepší herec a herečka v hlavnej úlohe. La La Land má tiež dve nominácie v kategórii najlepšia pôvodná pieseň, a to za piesne City of Stars a Audition.V kategórii najlepší zahraničný film boli na Oscara nominované filmy z Nemecka, Švédska, Dánska, Iránu a Austrálie. Nemecký film Toni Erdmann, iránsky The Salesman (Klient) a švédsky Muž menom Ove budú súťažiť o Oscara s dánskym vojnovým filmom Land of Mine (festivalový názov Pod pieskom) a austrálskou romantickou snímkou Tanna.Víťazov nominácií na Oscara vyhlásia na slávnostnom večeri v Hollywoode 26. februára.