Muzikál La La Land získal päť cien britskej filmovej akadémie

Herečka Emma Stone pózuje s trofejou BAFTA v kategórii Najlepšia herečka za muzikál La La Land. V Londýne, 12. februára 2017. Foto: TASR/AP Herečka Emma Stone pózuje s trofejou BAFTA v kategórii Najlepšia herečka za muzikál La La Land. V Londýne, 12. februára 2017. Foto: TASR/AP

Londýn 13. februára (TASR) - Laureátov už 70. ročníka cien Britskej akadémie filmových a televíznych umení (BAFTA) vyhlásili dnes večer v Royal Albert Hall v Londýne. Hlavné ocenenie za najlepší film roka získal muzikál La La Land, ktorý si odniesol celkovo päť cien.Romantický príbeh o láske a ambícii, zasadený v Los Angeles, dostal aj ceny BAFTA za najlepšiu réžiu (Damien Chazelle), najlepšiu herečku (Emma Stoneová), ako aj najlepšiu filmovú hudbu a najlepšiu kameru. La La Land bol nominovaný v 11 kategóriách.Cenu pre najlepšieho herca získal Casey Affleck za úlohu v dráme Miesto pri mori (Manchester By The Sea). Film o mužovi, ktorý zistí, že jeho starší brat ho po svojej smrti menoval za jediného opatrovníka svojho 16-ročného syna, čo mu prevráti život hore nohami, ocenili aj za najlepší pôvodný scenár. Miesto pri mori sa uchádzalo o najvyššie britské filmové ocenenia v šiestich kategóriách. Affleck je za svoj výkon nominovaný aj na amerického Oscara.Najlepšou herečkou vo vedľajšej úlohe sa stala Viola Davisová za rolu v americkej dráme Fences, adaptácii divadelnej hry Augusta Wilsona o afroamerickej rodine, ktorú na filmové plátno preniesol ako režisér Denzel Washington.Najlepším hercom vo vedľajšej úlohe je britský herec Dev Patel za stvárnenie mladého muža hľadajúceho svoju stratenú rodinu v snímke Lion. Tá získala aj cenu pre najlepší adaptovaný scenár.Hneď na začiatku večera vyhlásili za najlepší britský film roka sociálnu drámu režiséra Kena Loacha - Ja, Daniel Blake. Film opisuje boj anglického päťdesiatnika, ktorý utrpí infarkt, s kolotočom byrokratického systému sociálnych dávok.Cenu BAFTA za výnimočný britský debut získal horor Under the Shadow (Zahalené tieňom).V kategórii najlepší film v inom ako anglickom jazyku cena putuje maďarskej dráme z obdobia holokaustu Saulov syn.Za najlepší animovaný film vyhlásili rozprávkový film Kubo a kúzelný meč.Ocenenie Britskej akadémie filmových a televíznych umení Fellowship za celoživotný prínos si prevzal 90-ročný autor, producent, režisér a herec Mel Brooks, a to z rúk britského princa Williama, ktorý je prezidentom BAFTA.