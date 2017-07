Muzikál Mamma Mia! bude mať pokračovanie, premiéru avizujú už o rok

Meryl Streep vo filme Mammia Mia (2008). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 13. júla (TASR) - Muzikál Mamma Mia!, ktorý sa opiera o megahity švédskej skupiny Abba, sa v júli budúceho roka dočká v kinách pokračovania pod názvom Mamma Mia, Here We Go Again!Popri Meryl Streepovej, ktorá opäť stvárni staršiu Donnu žijúcu na jednom z gréckych ostrovov, ako aj Pierceovi Brosnanovi, prisľúbila účasť na projekte aj Amanda Seyfriedová, ktorá ako Donnina dcéra pátrala v prvej časti medzi maminými expriateľmi po svojom otcovi.Po boku osvedčených hercov sa však objaví aj britská herečka Lily Jamesová, známa okrem iného z kultového seriálu Downtown Abbey, ktorá by mala stvárniť Donnu v mladších rokoch.Informovala o tom dnes filmová spoločnosť Universal.Kým pôvodnú snímku nakrútila britská režisérka Phyllida Lloydová, pokračovanie zverili producenti režisérsky scenáristovi, rodákovi z Londýna Olovi Parkerovi. Na soundtracku snímky sa opäť podieľa autorská dvojica hitov skupiny Abba - Benny Andersson a Björn Ulvaeus.Pôvodný muzikál z dielne spomínanej autorskej dvojice mal svetovú premiéru v Londýne 6. apríla 1999.Diváci v Bratislave mali nedávno, 10. júna 2017, príležitosť vidieť naživo jeho českú verziu s Helenou Vondráčkovou v hlavnej úlohe.Filmová adaptácia diela prišla do britských kín na sklonku júna 2008, kým vo Švédsku a v USA ju uviedli o čosi neskôr, v siedmom mesiaci 2008. Do slovenských kín prišiel film 21. augusta 2008.