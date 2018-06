Muzikál Mamma Mia! sa vo februári 2019 predstaví na východe Slovenska

Na snímke zľava herečky Katarína Hasprová, Mirka Drínová a Romana Dang Van počas tlačovej konferencie k premiére muzikálu Mamma mia! na scéne divadla Nová scéna v Bratislave 7. novembra 2017 Foto: TASR/Daniel Veselský Foto: TASR/Daniel Veselský

Bratislava 7. júna (TASR) - Slovenská verzia svetoznámeho muzikálu Mamma Mia! opustí vo februári budúceho roka domovské javisko Divadla Nová scény (DNS) a vycestuje za divákmi na východnom Slovensku. Muzikálový hit, ktorý je od premiéry 10. novembra 2017 stále vypredaný a doteraz ho videlo viac ako 25.000 divákov, zamieri v roku 2019 do Popradu (20. 2.), Bardejova (23. 2.), Prešova (27. 2.) a Michaloviec (2. 3.).Diváci sa tak môžu tešiť na známe hity legendárnej skupiny ABBA, romantický i vtipný príbeh lásky dvoch generácií a skvelé herecké a spevácke výkony Kataríny Hasprovej a Sone Norisovej v postave Donny, ako aj Sisy Sklovskej, Jany Hubinskej, Zuzany Vačkovej, Petra Kočiša, Róberta Haláka, Marcela Ochráneka, Martina Kaprálika, Pavla Plevčíka, ale aj mladej hereckej generácie Mirky Drínovej, Romany Dang Van, Patrika Vyskočila a Dáriusa Kočiho.Muzikál Mamma Mia! predstavuje celosvetový divadelný fenomén a obrovský divácky úspech. Hral a hrá sa vo vyše štyridsiatich krajinách na všetkých kontinentoch a potešil už vyše 56 miliónov divákov na celom svete. Každý deň sa po celej zemeguli odohrá minimálne sedem predstavení najmenej na troch kontinentoch.S úspechom slovenskej divadelnej verzie muzikálu je spokojná aj generálna riaditeľka DNS Ingrid Fašiangová:Muzikál obsahuje všetky nesmrteľné hudobné hity skupiny ABBA, sú nimi Mamma Mia, Waterloo, Money Money Money, Dancing Queen, The Winner Takes It All aj ďalšie, ktoré sú prepojené dojímavým a vtipným dejom. Dvadsaťročná Sofia, v snahe zistiť, kto je jej otcom, oživí minulosť svojej slobodnej matky Donny a bez jej vedomia pozve na grécky ostrov na svoju svadbu troch potenciálnych otcov, s ktorými jej mama zažila pred 20 rokmi horúce chvíle. V hlavej úlohe Donny alternujú Soňa Norisová a Katarína Hasprová, pre ktorú je to výnimočná herecká i spevácka skúsenosť.uviedla speváčka.Muzikál preslávila aj jeho filmová verzia s Meryl Streepovou v hlavnej ženskej úlohe Donny, Pierceom Brosnanom v úlohe Sama, Colinom Firthom ako Harrym, Julie Waltersovej v postave Rosie, z neznámej Amandy Sayfriedovej v postave Sofie urobila filmovú hviezdu. DVD s filmom Mamma Mia je najpredávanejším DVD všetkých čias.doplnil režisér muzikálu Svetozár Sprušanský.Vstupenky na muzikálové turné sú už v predaji v sieti Ticketportal. TASR informovala PR manažérka Divadla Nová scéna Zuzana Šebestová.