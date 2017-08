Muzikalový festival Jozefa Bednárika oslávi prvú desaťročnicu

Jozef Bednárik, archívna snímka. Foto: TASR/František Kolář Foto: TASR/František Kolář

Bratislava 2. augusta (TASR) - V Brusne, na terase Muzikálovej slávy Jozefa Bednárika, sa už čoskoro rozozvučia tóny najkrajších muzikálových a filmových melódií. Tradičný Muzikálový festival Jozefa Bednárika spolu s jeho priaznivcami oslávi prvú desaťročnicu svojej existencie. Tomu organizátori prispôsobili aj program.uviedol pre médiá Ján Kubiš z usporiadateľskej agentúry Blue Mark Production.V piatok 18. augusta, kedy sa festival začína, tvorcovia pripomenú, že predchodcom muzikálu v podobe, v akej ho poznáme dnes, je kabaret. Ten vznikol koncom 18. storočia a jeho kolískou bol Paríž. Preto festival otvorí slávny hit Lizy Minnelli Cabaret v podaní Marcelly Molnárovej. Milan Markovič v MM kabarete so svojou partičkou Petrom Niňajom a Róbertom Puškárom, ktorých nazýva páni bratia, sa predstaví v programe Na plnú hu(d)bu. Záver piatkového programu bude patriť klasickým muzikálom v interpretácii Andrey Zimányiovej, Lindy Ballovej a Mirky Partlovej. Sobotňajší program (19.8.) bude dôkazom toho, že muzikálový festival Jozefa Bednárika nadobúda medzinárodný charakter. Do Brusna pricestuje talentovaná umelkyňa z Francúzka Linda Genoux, aby v programe Šansóny spod Eiffelovky zaspievala to najlepšie, čo svetu Paríž v tomto smere dal. Za pozornosť stojí aj výber najkrajších árií z predstavenia Evanjelium o Márii, ktoré kedysi na Novej scéne režíroval Jozef Bednárik. Vtedy v ňom excelovali Mária Eliášová a Pavol Habera, tentoraz ich zastúpi Jarmila Hittnerová, Jozef Benedik a ďalší umelci. Ikonickým dielom si v Brusne pripomenú nedožité sedemdesiatiny "Béďa".Nebude chýbať ani pásmo rozprávkových piesní. V programe Máme rádi pohádky ich budú interpretovať Eva Kleinová, Michaela Sejnová a Peter Strenáčik. Zaujímavé bude aj finále. Program Brusway Hviezdy pod hviezdami bude galakoncertom toho najlepšieho, čo festival počas desiatich rokov uviedol.doplnila speváčka a herečka Mirka Partlová.V Galaprograme vystúpi Majo Labuda, Jozef Benedik, Tomáš Majláth, Kristína Vrecková aj Štefan Skrúcaný.doplnil. Záver bude patriť koncertnému vystúpeniu speváka rockovej skupiny Kabát Josefovi Vojtekovi. Počas ostatných rokov sa mu podarilo absolvovať aj pozoruhodnú muzikálovú kariéru a s najúspešnejšími kúskami z muzikálov Čas ruží, Casanova, Mona Lisa, Hamlet, Krysař či Mefisto sa predstaví aj slovenským fanúšikom v Brusne.