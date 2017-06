Muzikológ Ladislav Mokrý sa narodil pred 85 rokmi

Ladislav Mokrý Foto: TASR Foto: TASR

Topoľčany/Bratislava 2. júna (TASR) - Muzikológ, hudobný pedagóg a organizátor hudobného života na Slovensku Ladislav Mokrý bol spoluzakladateľom Bratislavských hudobných slávností (BHS). Narodil sa v Topoľčanoch 2. júna 1932. V piatok by sa dožil 85 rokov.Ladislav Mokrý absolvoval štúdium hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave v roku 1955, na svojej alma mater do roku 1959 aj pracoval. Neskôr pôsobil ako redaktor vo vydavateľstve Tatran, v Štátnom hudobnom vydavateľstve a pracoval aj v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied (SAV). V rokoch 1968-1992 bol riaditeľom Slovenskej filharmónie (SF). Na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave vyučoval dejiny hudby a hudobnú sociológiu a manažment hudobnej kultúry. V rokoch 1990-1992 pôsobil ako riaditeľ Slovkoncertu, umeleckej agentúry garantujúcej hudobné festivaly a jednotlivé koncerty v oblasti vážnej a populárnej hudby.V období rokov 1968-1975 bol členom Výkonného výboru Medzinárodnej hudobnej rady (MHR) Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), v rokoch 1971-1975 jej generálnym tajomníkom a od roku 1976 do roku 1982 viceprezidentom MHR UNESCO. Ladislav Mokrý bol spoluautorom publikácie Dejiny slovenskej hudby (1957), autorom mnohých štúdií a prác z oblasti starších dejín slovenskej i slovanskej hudby a hudobnej sociológie. Preložil viaceré diela odbornej hudobnej literatúry.Muzikológ Ladislav Mokrý stál pri zrode medzinárodného hudobného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti (BHS), bol podpredsedom a v posledných desaťročiach predsedom Festivalového výboru BHS. Zastával funkciu predsedu Slovenskej hudobnej rady a viacero ďalších funkcií vo Zväze slovenských skladateľov a Spolku slovenských skladateľov.Zomrel 19. septembra 2000 v Bratislave po ťažkej chorobe.Cenu Sebastian za obdobie 2012-2013 udelila in memoriam Ladislavovi Mokrému porota občianskeho združenia Ars ante portas v marci 2014. Ocenenie získal ako jedna z najvýznamnejších osobností hudobnej kultúry na Slovensku. Cenu udeľuje občianske združenie Ars ante portas za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov približne každé dva roky.