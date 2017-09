Mužov, ktorí vrazili do Vučičovej kolóny, spájajú s mafiou

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Belehrad 5. septembra (TASR) - Za objasnenie sobotňajšieho incidentu, pri ktorom vozidlo s trojicou neskôr zadržaných mužov narazilo na predmestí Belehradu do kolóny áut so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom, sa v pondelok vyslovila podpredsedníčka srbskej vlády Zorana Mihajlovičová.Pri havárii neutrpel Vučič nijaké zranenia.Traja Srbi, členovia súkromnej bezpečnostnej služby známi policajným orgánom už z minulosti, čelia obvineniu z ohrozenia bezpečnosti hlavy štátu.Prokuratúra už iniciovala predĺženie ich vyšetrovacej väzby, informovala televízia B92.Denník Blic bez ďalších podrobností informoval, že vodič čierneho bentley so španielskym evidenčným číslom je spájaný s mafiánskou skupinou z čiernohorského Kotoru, ktorá obchoduje s kokaínom. Navyše mal byť už zapletený do pokusu o vraždu a údajne hľadaný v jednom susednom štáte v súvislosti s nešpecifikovanou streľbou.Provládne srbské médiá priniesli skôr správy, že o Vučičov život sa usilujú doposiaľ neidentifikovaní "nepriatelia". Prezidentovi politickí odporcovia však tvrdia, že štátna propaganda sa snaží vykresliť Vučiča ako obeť a odvrátiť tak pozornosť od ekonomických a sociálnych problémov Srbska.Samotný srbský prezident sa k incidentu zatiaľ nevyjadril.