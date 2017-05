Mužovi v bezvedomí pomohla posádka záchranárskeho vrtuľníka

Na snímke vrtuľník Leteckej záchrannej služby Air Transport Europe. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Havka 10. mája (TASR) – Posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu zasahovala dnes dopoludnia v obci Havka v okrese Kežmarok. Pomoc potreboval 35-ročný muž, ktorý pocítil náhlu nevoľnosť, následne skolaboval a upadol do bezvedomia. TASR o tom informovala hovorkyňa Air-Transport Europe Zuzana Hopjaková.Pilot vrtuľníka pristál na miestnej ceste. "" povedala Hopjaková.Pacienta so zabezpečenými životnými funkciami letecky transportovali do popradskej nemocnice.