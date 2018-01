Mužskú reprezentáciu vodnopólistov povedie P. Nižný, ženy M. Gális

Vodné pólo Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. januára (TASR) - Všetky reprezentačné výbery vodných pólistov Slovenska už poznajú mená svojich trénerov. Hlavným trénerom mužov sa stal Peter Nižný, ženy povedie Marek Gális. Informovala o tom stránka vodnepolonasbavi.sk.Mládežnícky tím hráčov do 19 rokov povedie Dušan Holas,Miroslav Gogola a trénerom slovenských reprezentantov do 14 rokov sa stal Karol Bačo mladší. Slovenské reprezentanty do 19 rokov bude trénovať Sabolcs Eschwig Hajts a ženskúTalianka Cinzia Ragusová.